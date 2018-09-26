MHP İl Başkanı Serkan Tok'dan Büyükkılıç'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, İl Başkan Yardımcıları Doğan Gündüz ve Ali Yılmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Serkan Tok “Bugün de Melikgazi Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Ülkemizin geleceği ile ilgili olarak güçlü bir Türkiye için şu an birlik ve beraberlik günlerini yaşıyoruz. Söz konusu Türkiye olunca, ülkemizin bekası olunca aynı noktada birleşmemiz gerekir. Aynı temel düşünce belediyemiz içinde geçerlidir. Nitekim söz konusu; Melikgazi ilçesinin istikrarlı, planlı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi olunca bunu sağlamak Belediye Meclisindeki tüm meclis üyelerine düşüyor. Bu düşünce ile hareket edilerek kararlar Melikgazi de oy birliği ile alınıyor. Bu sayede Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Melikgazi'nin hızla gelişmesi, bireylerin de huzur ve güven içerisinde yaşaması sağlanıyor” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada “Değerli İl Başkanımız ile Başkan Yardımcılarımıza üyelerimize teşekkür ediyorum. İstişareye önem vermeleri bizim için çok önemli. Sorumluluk anlayışı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ülkemiz ve şehrimiz açısından çocuklarımız, geleceğimiz adına önem arz etmektedir. Zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin sorumluluk duygusu ile konu vatan olunca yiğitçe; devletine, milletine sahip çıkması bizleri memnun etmektedir. Bu açıdan Sayın Bahçeli ve Kayseri İl ve ilçe yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, İl Başkan Yardımcıları; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Melikgazi İletişim merkezi ile sergi ve fuaye Salonunu gezerek işleyişleri hakkında bilgi aldılar.