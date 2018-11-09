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MHP İl Başkanı Serkan Tok'tan 10 Kasım Mesajı

MHP İl Başkanı Serkan Tok, Atatürk’ün ölüm yıldönümünün 80.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 80. yıldönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.


Aradan 80 yıl geçmesine rağmen Türk milletinin halen Atatürk'ün ölüm hüznünü yaşadığını belirten Serkan Tok, “Türk Milleti'ne bıraktığı emanetleri ve mirasları, bazı iç ve dış mahfiller ve siyasiler tarafından istismar edilmeye çalışılsa da dünya milletlerinin takdirle karşıladığı emanetler, Türk Milleti ve Türk Gençliği tarafından ilelebet korunacak, hafızamıza kazınılan ilkeler dünya durdukça yaşamaya devam edecektir. Vatan Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'un da ifade ettiği gibi , “Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda, Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda” her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış ve Gazi Mustafa Kemal tarafından emanet edilmiş bu vatan, bölünmeyecek, parçalanmayacak, bu konuda hesap ve planları olanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Aramızdan ayrılışının 80. yılını idrak ederken, rahmet, şükran ve minnetle anıyor, başta silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyor, ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

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