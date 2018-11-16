MHP İl Başkanı Tok: “Yerel seçimlerin çalışmasını, genel seçimlerle beraber yürüttük”

MHP İl Başkanı Serkan Tok, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimleri değerlendirdi. Yerel seçimlerin hazırlıklarına, genel seçim çalışmaları ile beraber başladıklarını kaydeden Tok, “Çünkü genel seçimlerin sonucunda yine sahaya indik. Bütün ilçelerimizi dolaştık, teşekkür ziyaretlerinde bulunduk. Milletvekillerimizin yemin töreninden sonra yaklaşan yerel seçimlerin çalışmalarına hiç beklemeden devam ettik. Sarız'dan Yahyalı'ya kadar, Tomarza'dan Felahiye'ye kadar bütün ilçe başkanlarımızı ziyaret ettik ve tekrar seçimi hatırlattık. Yönetimlerin güçlendirilmesini istedik, rehavete kapılmamayı talep ettik. Genel başkanımızın talimatlarını tüm ilçe başkanlarına gerektiği şekilde ilettik. İl yönetimi içerisinde yine çalışmalarımızı devam ettirdik. Divan teşkilatı toplantılarını devam ettirerek, genel merkezin gönderdiği talimatları divanda ve yönetimde istişare ettik. O talimatlar gereği Kayseri'de yaklaşmakta olan yerel seçimlerle ilgili nasıl bir strateji izleyeceğimizi, nasıl bir plan ve proje geliştireceğimizin temel taşlarını oluşturduk. Bunlar, bütün arkadaşlarımızı sahada canlı tutmaktı. Bütün ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, eski ilçe başkanları ve yöneticileri, şuan ki il başkanlığı ve yöneticileri ile beraber yan kuruluşların başkanları da dahil olmak üzere hepsini canlı tuttuk. Hepsini sahaya tekrar indirdik. Arkadaşlarımızla beraber genel merkezimizin talimatlarına uygun bir şekilde davrandık. Siyaset düşünen, siyaset yapmaya heves eden arkadaşlarımızın önünü açtık” ifadelerini kullandı.

Parti olarak herkesi kucakladıklarını ve kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Serkan Tok, “Kimseye ‘Sen köşene çekil, olmaz' demedik. Gelen herkesi kucakladık. Bunlar MHP'nin tabanından olduğu gibi kapımızı gelen bütün misafirlerimize açtık. Genel merkezimizin talimatları gereği bunu böyle düşündük. Herkesi kucaklama noktasında, herkesle beraber siyaset yapma noktasında doğru olanın bu olduğunu düşündüğümüz için bunu yaptık. Burada MHP'nin içerisinde beraber büyüdüğümüz, beraber çalıştığımız, beraber yöneticilik yaptığımız arkadaşlarımızın da siyasi görüşlerini dinleyip, onlarla da istişareler yaparak fikirlerine kıymet verip belli bir plan dahilinde hareketimizi devam ettirdik” şeklinde konuştu.

75 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu

Belediye başkan aday adayları başvurusunun başladığı günden bu yana Kayseri'de 75 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirten Başkan Tok, “Gelinen bu gün içerisinde 75 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Böyle yoğun bir talep varsa, bu MHP'nin Kayseri'de ne denli tutulduğunu, ne denli gözde bir yerde durduğunu gösterdiğini düşünüyoruz. Ben yıllarca parti içerisinde görev yapmış birisiyim. Bu parti çalışmaları içerisinde sayının bazen ne denli olduğunu 2015'de, 2009'da, 2005'te geriye gittiğimiz bütün yıllar içerişinde sayıda bir grafik gösterir diye düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 75'in iyi bir grafik olduğunu düşünüyorum. Bize bir yönelmenin olduğunu düşünüyorum. Devletin imkanları yine bize sunulmadı ama biz devletin yanında yer alırken arkadaşlarımızla birlikte devlet kademelerinde görev almamayı düşünsek bile devletimizin ve hükümetimizin yanında 24 Haziran'da nasıl yer aldığımızı vatandaşımız çok iyi biliyor. 24 Haziran'da Kayseri'de hiçbir ülkücüyü çok önemli yerlerde görmedik. Gücenmedik, küsmedik, darılmadık ve devletimizin bir bildiği vardır diyerek çalışmalarımıza devam ettik. Bu çalışmalarımızı yine aynı yöntemle devam ettireceğiz. Vatandaşımızın içerisinde köy köy gezeceğiz, kasaba kasaba dolaşacağız, şehirlerde liderimizin politikalarını anlatacağız. Tek başımıza gireceğimiz yerel seçilerde, tek başımıza güçlü çıkacağız. Ben 24 Haziran'da Kayseri'de 190 bin oy almış bir partinin il başkanı olarak bu sayıyı daha da yukarıya çıkartmak, daha fazla vatandaşımızın partimize oy vermesini sağlamakla görevli kişiyim. Burada ülkücülerle, milliyetçilerle ve vatandaşlarımızla beraber bu sayıyı yükselteceğiz, Kayseri'de bir şeyi değiştireceğiz” diye konuştu.

Kayseri'de değişim zamanı geldi

Kayseri'de değişimin zamanının geldiği ve bu değişim zamanının 31 Mart 2019 olduğunun altını çizen MHP İl Başkanı Tok, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir şeyle beraber her şey değişecek. Burada ülkücü kadrolar belediyelerde yerini alacak. Ülkücü, milliyetçi düşünceler belediye içerisinde vatandaşla beraber nasıl bir yönetim sergileyeceğini vatandaşımızın lehine nasıl idarecilik yapılacağını, nasıl belediyecilik yapılacağını bu kadrolar üretecek. Güzel bir sistem içerisinde çok çalışan, birbiriyle kenetlenmiş, birbirine inanmış, dava şuuruyla, inançla çalışan arkadaşların her şeyi başaracağına yürekten inanıyorum. Çünkü rabbim bizlere bu konuda ruhsat veriyor. Çok çalışan, meyvesini alır.”