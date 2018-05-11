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11 Mayıs 2018 13:17

MHP İl Başkanı Tok’tan Şehit Aileleri Derneğine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Tok’tan Şehit Aileleri Derneğine ziyaret

11 Mayıs 2018 13:17


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Ülkemiz bir seçim sürecine gidiyor. İnşallah ülkemizin yarınları için ülkemizi yönetecek olanlar ülkemizin geleceği için kutlu yola çıktılar. Allah vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza katkılar sağlayacak görevler nasip etsin. Biz burada sizlerin ve siyasetçilerimizin sağduyu ile ülkemizin geleceğine ışık tutacak şekilde, ülkemizin yarınları için yapılacak seçimlerin sağduyulu şekilde atlatılması konusunda sizlerin çaba göstermesini istiyoruz” dedi.


MHP İl Başkanı Serkan Tok da, “İlk sivil toplum ziyaretimizi sizlere yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Buda bizim bir ahde vefamızdır. Sizler bu devlet ve bu millet için can veren, kan veren ve aileleri ile beraber bedel ödeyen insanlarsınız. Bu noktada MHP’nin bütün mensupları şehit ailelerine ve gazilere sonsuz teşekkür içerisindeler. Bunun gösterilmesi için sizleri ziyaret etmek gerekiyor. Bugün ki ziyaretimizin temel amacı, siyasi değil, sizin gönlünüzü almaktır. Sizinle beraber olduğumuzu beyan etmektir” diye konuştu.




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