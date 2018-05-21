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21 Mayıs 2018 14:23

MHP İl Başkanlığı 27’nci Dönem Milletvekili Adayları için kurban kesti

MHP İl Başkanlığı 27’nci Dönem Milletvekili Adayları tanıtımını kurban kesim töreni ile yaptı.

MHP İl Başkanlığı 27’nci Dönem Milletvekili Adayları için kurban kesti

21 Mayıs 2018 14:23



Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi önünde gerçekleştirilen kurban kesimi ve basın açıklamasına, MHP İl Başkanı Serkan Tok, 27. Dönem MHP Kayseri milletvekili adayları, ilçe başkanları ve Kadın Kollarının üyeleri katıldı.



Milletvekili adaylarının Kayseri’ye en iyi şekilde hizmet edeceklerine inandıklarını dile getiren Tok, açıklamasında şunları söyledi:



“Kayseri İl Teşkilatı olarak, Kayserimize adaylarımızla beraber en iyi ve en güze hizmeti vererek, hak ettiği şekilde şehrimizin nasıl temsil edildiğini göreceksiniz. Yeter ki, halkımız bizi 24 Haziran’da onurlandırsın, adaylarımızı seçsin, milletvekili olarak kıymetlendirsin ve Meclisimize göndersin. Bu, bizim çalışma ilkemiz, Genel Başkanımıza verdiğimiz sözümüzdür. Türk milletinden, Kayseri kamuoyundan istirhamımdır; biz devletimize sadık olduk, milletimize vefalı olduk. Milletimizin önüne koyulmuş 15 Temmuz’daki acı tabloyu bertaraf eden Ülkücü harekettir, Genel Başkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli’dir. Bu Türk milletine vefa ve sadakat örneğiydi. Milletine vefalı davranan adaylarla karşısına çıktığımız Kayseri kamuoyundan, adaylarımıza destek verilmesini bekliyoruz.”



Tok’un açıklamasının ardından katılımcılar Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesini ziyaret etti. Türbe ziyaretinden sonra gerçekleştirilen 10 adet kurbanlık koyunun kesiminin ardından basın açıklaması sona erdi.



MHP Kayseri İl Başkanlığının milletvekili adayları şöyle:


İsmail Özdemir - Makina Yüksek Mühendisi, Mustafa Baki Ersoy - İşadamı, Serap Şule Kalın - Tercüman, Mazhar Gündoğ - Makina Mühendisi, Mehmet Özmen - Turizm / Otelcilik, Mehmet Göçmen - Mali Müşavir, Rifat Açıkgöz - Gazeteci, İsa Ferah - Mali Müşavir, Emine Afşar - Tıbbi Teknolog, Veli Oğuzhan Öztürk - Öğrenci.




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