MHP Kadın Kolları fidanları toprakla buluşturdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 'Kalemimiz yazsın, tohumumuz filizlensin. Geleceğe kök salsın ülkümüz' parolasıyla cumhuriyet kadınlarına fidan dikimi programı gerçekleştirildi.

Alparslan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kadın kolları üyeleri, fidanları toprakla buluşturdu. Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 60 adet fidan dikimi gerçekleştiren partililer, 'Kalemimiz yazsın, tohumumuz filizlensin. Geleceğe kök salsın ülkümüz' diyerek fidanlara can suyu verdi. Burada açıklamalarda bulunan MHP İl Kadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal cumhuriyeti, tıpkı kuruluşundaki temel mantıkta olduğu gibi güçlü, demokratik ve tam bağımsız bir şekilde devam ettirilebilmek için herkese büyük görev düştüğünü ifade ederek; "Türk Milleti olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız Kurtuluş Savaşı'mızı yeni, güçlü bir devletle ve cumhuriyet yönetimi ile taçlandırışımızın üzerinden 95 yıl geçmiş bulunmaktadır. Ülkemizin her ferdine kutlu olsun. Vatanımıza, milletimize göz dikmiş emperyalistleri topraklarımızdan kovmak, geçmişte ve her surette olduğu gibi bağımsız yaşamak arzusuyla kazanılan bu büyük zaferi sürekli hale getirmek isteyen Mustafa Kemal Atatürk, bunu ancak ve ancak cumhuriyet ve demokrasi ile sağlanabileceğini öngörmüştür. Çünkü en başından beri onun hedefi, tam bağımsızlık ve muasır medeniyetler seviyesini aşmaktır. Cumhuriyetimizi, tıpkı kuruluşundaki temel mantıkta olduğu gibi güçlü, demokratik ve tam bağımsız bir şekilde devam ettirebilmemiz için bugün her birimize büyük görev düşmektedir. Bu yüzden milli mücadele ruhiyet ve azmiyle verilen tüm çabaları dün gibi zihinlerimizde canlı tutarak bugün ve gelecekte de kadın, erkek demeden refah ve huzurumuzu temin ve tesis edecek anlayış ve bilinçle hareket etmeliyiz. Çünkü bu süreç yüce devletimizin bekası ve milletimizin geleceği, huzur ve refahı açısından çok önemli bir kılavuzdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kadını ve erkeğiyle kanını, canını ortaya koyarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatılması çocuktan kadına, yaşlıdan gence herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğu olmalıdır. Zaman zaman tarih ve millet bilincinden yoksun kişilerce devletimizin ve cumhuriyetimizin temel taşı niteliğinde olan, bizi birleştiren, bu milletin canını vererek elde ettiği milli değerler tartışılsa da çok iyi bilinmelidir ki; kim ne yaparsa yapsın, ne düşünürse düşünsün bizler bu topraklarda özgürce 'Türküm' diyelim diye canını vermiş atalarımızın kemiklerini sızlatmayacak, cumhuriyetimizi ve bizlere emanet edilenleri sonuna kadar koruyacak ve gerektiğinde varlığımızı Türk varlığına armağan edeceğiz. Ve inanıyorum ki bu duygular her birimizde var oldukça, kadınlarımıza ve çocuklarımıza mutlu ve huzurlu bir gelecek sağlamayı kendimize görev bilerek daha çok çalışarak cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın lider ve gelişmiş ülkelerinin arasında Türkiye Cumhuriyeti' Devleti olarak yer alacağız. 95 yıl önce bize bırakılan bu kutlu mirasa, bugünün asenaları olarak sahip çıkacağız. Ne mutlu cumhuriyetin ve onun kurucusu olan ulu önderin değerini bilene. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Programa MHP MYK üyesi Serap Şule Kalın, il ve ilçe kadın kolları başkanları ve parti üyesi kadınlar katıldı.