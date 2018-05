MHP Kayseri il teşkilatı basın mensupları ile iftarda bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin önemini devletin ve milletin öğrendiğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından engellendiğini söyleyen MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, bugünlerde ülkenin ekonomik saldırı altında olduğunu belirtti. 15 Temmuz’da nasıl birlik ve beraberlik içerisinde saldırı bertaraf edilmişse bugün de aynı duruşun gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Tok, "24 Haziran seçimleri bildiğiniz gibi daha önceden planlanmış bir seçim değildi. Aniden siyasi bir gelişmenin sonucu Türk Milletinin önüne geldi. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak seçim kararı alındığından bu güne kadar sürekli sokaktayız. Türkiye’nin sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bu sorunlara göre yerelde ya da genel başkanımızın önderliğinde, burada da teşkilatımızın ve genel başkanımızın verdiği talimatları adaylarımızla beraber vatandaşımıza ivedilikle ulaştırmakla sorumluyuz. Allah bu noktada partimizin gücüne güç katsın, genel başkanımızın ömrüne ömür versin. Çünkü genel başkanımızın, milliyetçi Hareket Partisi’nin önemini devletimiz ve milletimiz öğrenmiştir. 15 Temmuz gecesi hain darbe teşebbüsü Genel Başkan Devlet bey tarafından engellenmiştir. Genel başkanımızın o geceki dik tavrı, darbeyi yöneten dış odaklara aynı zamanda onların içerideki uzantılarına karşı büyük bir setti, büyük bir milli duruş idi. Bu oluşturulan güvenlik setti ile genel başkanımız hükümetin yanında yer aldığını beyan etti. Onunla beraber başbakanımızın açıklamaları ve cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı sokağa çıkarma telefonuyla beraber milletimiz topyekün sahaya inmişti. O günü Türk milletine unutturmayacağız. Biz siyasi partilerin asıl hedefi devletimize ve milletimize hizmettir. Gelen saldırıyı o gün nasıl bertaraf ettiysek, nasıl birleşip karşı duruş hain FETÖ yapılanmasını söküp attıysak bugün de başka bir saldırıyla karşı karşıyayız. O günkü askeri saldırı bugün ekonomik saldırı şeklinde Türkiye’ye başka bir koldan geliyor. Son birkaç gün içinde euro ve doların anlam verilmediği bir artışıyla karşı karşıya Türkiye. Biz de diyoruz ki ‘ne oldu?’. Karşımıza çıkan şu, bazı dış mihraklar ülkemiz üzerinde başka bir oyunla karşı karşıya. Doları, euroyu birden artırıp insanlarımızın seçilmiş olan hükümete bir direnç sergilemeleri isteniyor. Bu direnç ne yazık ki onlar istedi diye olmuyor, Türk milleti kabul etmiyor. 24 saat dışarıdayım, insanlar bize ‘Euro veya dolar bizim derdimiz değil. Derdimiz ülke, vatan, derdimiz burada beraber yaşayabilme anlayışıdır’ diyor. Gittiğimiz yerlerde karşılaştığımız konular bunlar. Bin yıldır bu ülke topraklarına saldıran bu grup, bugün saldırısını ekonomik terörle gerçekleştiriyor. Buna Türk milleti uyanık olacak, ekonomik birliğini ve özgürlüğünü bugünlerde sağlamak zorunda ki kendimize ve torunlarımıza daha rahat bir Türkiye bırakalım. Çünkü buradan başka gideceğimiz yer yok" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partili ve ülkücü vatandaşları 24 Haziran günü sandıklara davet eden Tok, "İttifak mensupları için konuşuyorum, 24 Haziran seçimleri partimiz ve ittifakımız için önemli bir seçimdir. Çünkü Türk Devletinin beka meselesi ile karşı karşıyayız. Türk milletinin bağımsızlık meselesi ile karşı karşıyayız. Bunu bilen biz ve teşkilatımız milletvekili adaylarımızla beraber gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkücü hareket, Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarını 24 Haziran’da seçim sandıklarına çağırıyoruz. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Seçim sandıklarına giden ülkücü ağabeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz üç hilali gördüğü zaman bizden başkasına oy vermezler" dedi.

"Allah’ın izniyle sevdamız olan Kayseri’de kalıcı başarı elde edeceğiz"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Özdemir ise, seçim yasaklarının başladığı ana kadar tüm teşkilat ile birlikte alanlarda olacaklarını ifade ederek, Recep Tayyip Erdoğan ve kendi partilerine oy istediklerini dile getirdi. Özdemir; “Bildiğiniz üzere seçimlere 31 günlük bir süre kalmıştır. Cumhur İttifakı anlayışı çerçevesinde aziz vatandaşlarımızın karşısına çıktı ve aziz vatandaşlarımızdan ittifakın ruhuna uyacak şekilde destek istiyoruz. Bizler şimdiye kadar özellikle 15 Temmuz’dan bu yana Türkiye’nin karşısında olan hemen hemen bütün meselelerde ve bu meselelerin çözümü ile aşımı noktasında başarılı bir yol izlediğimiz kanaatindeyiz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 7 Ağustos’ta oluşan Yenikapı ruhuna sadık kalmak suretiyle Türkiye’ye yönelmiş bulunan beka tehditlerinin bertaraf edilmesi noktasında şimdiye kadar neyi söyledi, neyi savunduysa hepsinde haklı çıkmıştır. Bu haklılığımızın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve cumhurbaşkanımız tarafından da görülmüş olması bizim mutluluğumuzdur. Zaten bu anlayış çerçevesinde seçimlerle ilgili iki ana strateji belirledi genel başkanımız. Bu stratejilerden ilki cumhurbaşkanımızın Milliyetçi Hareket Paritsi’nin de cumhurbaşkanı adayı olduğu gerçeğidir. Biz de gittiğimiz her yerde, konuştuğumuz her vatandaşımızla ve teşkilatımızla bu gerçekle hareket edilmesini söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyoruz. Stratejimizin ikinci ayağında da kendi siyasi kimliğiyle ittifak içerisinde yer aldığı için kendimize oy istiyoruz. Bu anlamda Allah’a hamt olsun geçirdiğimiz süre boyunca il teşkilatımızın her ferdi sokaklarda vatandaşlarımızla temas ediyor. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu geri dönüşlerin bize gelmesi ve ulaşmasıyla beraber bizim çalışma azmimiz ve kararlılığımız artıyor. Allah’ın izniyle sevdamız olan Kayseri’de kalıcı bir başarıyı elde edip Kayseri’nin meselelerini sahiplenme arzusuyla önümüzdeki geleceğe dair büyük bir kararlılık ve anlayışla birlikte yol alacağız" ifadelerini kullandı.