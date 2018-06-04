Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 14:40

MHP Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Özdemir ve Baki Ersoy’dan Kayseri OSB Ziyareti

MHP Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Özdemir ve Baki Ersoy Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve çalışanlarını ziyaret etti.

MHP Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Özdemir ve Baki Ersoy’dan Kayseri OSB Ziyareti

04 Haziran 2018 14:40


Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, OSB Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısının da bulunduğu ziyarette konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ülkenin huzur, güven ve istikrar ortamına duyduğu ihtiyacı dile getirerek, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülke ve millet adına hayırlı olması temennisinde bulundu. Nursaçan, "Milletvekili adaylarımıza seçim çalışmalarında başarı dileklerinde bulunuyorum, her şey Kayseri’imiz için” dedi. Başkan Nursaçan ziyaretçi heyete Kayseri OSB’nin projeleri hakkında bilgiler verdi.


MHP Milletvekili adayı İsmail Özdemir, Kayseri OSB’nin faaliyetlerini yakından takip ederek ve yapılan çalışmaları takdir ettiklerini belirtti. Kayseri’nin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşabilmesi için konunun yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.


MHP Milletvekili adayı Baki Ersoy birliktelik ve kardeşliğin önemine vurgu yaparak, Kayseri’nin gelişimi ve kalkınması için gereken tüm çabayı göstereceklerini ifade etti.


Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezini ziyaret eden heyete, merkezin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç