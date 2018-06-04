Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, OSB Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısının da bulunduğu ziyarette konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ülkenin huzur, güven ve istikrar ortamına duyduğu ihtiyacı dile getirerek, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülke ve millet adına hayırlı olması temennisinde bulundu. Nursaçan, "Milletvekili adaylarımıza seçim çalışmalarında başarı dileklerinde bulunuyorum, her şey Kayseri’imiz için” dedi. Başkan Nursaçan ziyaretçi heyete Kayseri OSB’nin projeleri hakkında bilgiler verdi.

MHP Milletvekili adayı İsmail Özdemir, Kayseri OSB’nin faaliyetlerini yakından takip ederek ve yapılan çalışmaları takdir ettiklerini belirtti. Kayseri’nin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşabilmesi için konunun yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

MHP Milletvekili adayı Baki Ersoy birliktelik ve kardeşliğin önemine vurgu yaparak, Kayseri’nin gelişimi ve kalkınması için gereken tüm çabayı göstereceklerini ifade etti.

Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezini ziyaret eden heyete, merkezin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.