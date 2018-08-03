MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’den KTO’YA Ziyaret

Ziyarette Başkan Ömer Gülsoy’un yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ile yönetim kurulu üyeleri Ali Alkan, Hüseyin Mercan ve Mehmet Gülsoy hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gülsoy, “Vatan için, bayrak için ülke için hizmet edebilmek adına çıktığınız yoldaki gayretleriniz sonucunda Milletin Meclis’inde Türk Milletinin sesi olmak için seçildiniz. Yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte oluşan ilk kabinenin ardından kurulan komisyonlardan Dış İşleri Komisyonu’nda görev almanız bizleri gururlandırmıştır. Diğer görevlerinizde olduğu gibi bu görevinden üstesinden de layıkıyla geleceğinize, vatan aşkını her şeyin önünde tutarak Türk Milletinin menfaatlerini gözeteceğinize canı gönülden inanıyor, bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim utandırmasın, hayırlı görevler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Özdemir ise; Başkan Gülsoy’un da belirttiği gibi Vatan sevgisinin her şeyden üstün olduğunu, yapılan ve yapılacak her işte vatan millet kaygısı taşıdıklarını ifade ederek, Kayseri’nin gelişimi ve kalkınması için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi.