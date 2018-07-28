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28 Temmuz 2018 14:18

MHP Meclis Üyesi İrfan Dursun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

İşadamı Yavuz Dursun ile aynı zamanda MHP Büyükşehir Meclis Üyesi İrfan Dursun’un annesi Fatma Dursun son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Meclis Üyesi İrfan Dursun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

28 Temmuz 2018 14:18


75 yaşındaki Fatma Dursun’un Camiikebir’de kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Odası eski başkanı Hasan Ali Kilci, Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş ve sevenleri katıldı.


Fatma Dursun’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Şehir Mezarlığına defnedildi.




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