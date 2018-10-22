MHP Milletvekili Ersoy, Zekai Gedikbaş'ın cenazesine katıldı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden Zekai Gedikbaş’ın cenazesine katılarak yakınlarına başsağlığı diledi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden Zekai Gedikbaş'ın cenazesine katılarak yakınlarına başsağlığı diledi.
Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde hafta sonu meydana gelen kazada, Zekai Gedikbaş, traktörün devrilmesi sonrasında hayatını kaybetmişti. Zekai Gedikbaş'ın kılınan cenaze namazına MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, Talas eski Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, Zekai Gedikbaş'ın yakınlarına başsağlığı diledi.