MHP Talas Belediye Başkan Aday Adayı Önder: "Tüm Talas'ı kucaklayacağız"

31 Mart 2019'da yapılması planlanan Mahalli İdareler Seçimi için Kayseri'den ilk aday adaylığını açıklayan isimlerden birisi olan İşadamı Behsat Önder, Mevlit Kandili nedeni ile Talas bölgesindeki camilerde kandil simidi dağıtarak Talaslı vatandaşların kandilini kutladı. Talas'ta rant odaklı değil, hak odaklı bir belediyecilik anlayışı uygulamak için yola çıktıklarını ifade eden Önder, "Allah nasip ederse, Talas'ta üretken belediyecilik anlayışını hakim kılacağız. Rant odaklı değil, hak odaklı belediyecilik yapacağız" dedi. Mevlit Kandili nedeni ile camilere akın eden vatandaşların kandilini kutlayan Behsat Önder, vatandaşlar ile görüş alışverişinde bulundu.

Talas Ülkü Ocakları ile birlikte vatandaşlara kandil simidi dağıtan MHP Talas Belediye Başkan aday adayı Behsat Önder, siyasi kaygılardan uzak, sadece Talas ve Talas halkına hizmet etmek amacı ile yola çıktıklarına vurgu yaparak şu görüşlere yer verdi;

"Yalnızca partililerimizi değil bütün Talaslı hemşerilerimizi kucaklayan bir anlayış içerisinde olacağız. Siyasi kaygılardan uzak, sadece Talas ve Talas halkına hizmet etmek amacı ile yola çıktık. Hedefimiz, sosyal kültürel, ekonomik ve turizm alanlarında örnek ve öncü bir kent inşa ederek güzel Talas'ı hak ettiği konuma getireceğiz. Parti olarak diğer siyasi partilere örnek olacak adımlar atacağız. Liderimiz Devlet Bahçenin liderliğinde, bu ülkenin bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğunu düşünerek bu yola baş koyduk. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Halkımızın kandil sevincine ortak olmak istedik. Tüm halkımızın Mevlid Kandili'ni kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum."