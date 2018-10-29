MHP Talas Belediye Başkan Adayı Arslantaş, “Cumhuriyet Bayramı'mızı Talaslı hemşerilerimizle kutladık”

MHP Talas Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Arslantaş, eşi Tuğba Arslantaş ile, Cumhuriyet Bayramı'nı Talaslılarla birlikte kutladı.

Talas esnafını ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye eden Arslantaş, Osmanlı Çay Evi bahçesinde Talaslı hemşerileriyle hem sohbet etti, hem de Türk Bayrağı dağıttı.

Renkli anlar, hoş sohbetler yaşanan ziyaretlerinde MHP Talas Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Arslantaş'a, eşi Tuğba Arslantaş da eşlik etti. Kendisinin de Talas'ta doğup büyüdüğünü, Talas'ın bir evladı olduğunu gurur ve memnuniyetle ifade eden Arslantaş, “Ben Talaslı'nın ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Onların hislerini ve duygularını en iyi ben anlarım. Çünkü ben buranın evladıyım. Onun içindir ki yapmış olduğumuz gezilerde de, bugün olduğu gibi, çok muazzam bir sinerji yakalamış durumdayız. Ticaretle de meşgul olduğum için esnaf kardeşlerimin halini, sıkıntılarını, beklentilerini çok iyi anlıyorum. Onlardan biri olarak, yine onlara, Talas'a ve Talas halkına hizmet etmek için bir yola çıktık. Kutsal addettiğimiz bir yola; bu yolda birlikte ilerlemeyi başarırsak geleceğin Talas'ını birlikte inşa etmeyi başaracağımıza inanıyorum. Tüm Talaslı esnaf kardeşlerime, eli öpülesi saygıdeğer büyüklerime, geleceğimiz olan çocuklarımıza, tüm Talaslı hemşerilerime can-ı gönülden teşekkür ediyor ve Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyorum.” Açıklamalarında bulundu.