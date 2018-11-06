MHP Talas Belediye Başkan Adayı Önder, ziyaretlerini sürdürüyor

MHP Talas Belediye Başkan aday adayı Behsat Önder, Türkiye Uzmanlar Federasyonu'nu ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Dernek yöneticileri, Önder'e destek sözü verdi.

MHP Talas Belediye Başkan aday adayı Behsat Önder Türkiye Uzmanlar Federasyonu Genel başkanı Ali Tilkici makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Tilkici, Behsat Önder'in aday olması durumunda gece gündüz çalışacaklarını belirterek, “Talas bölgesinde 6000 civarında oy potansiyeline sahip olan derneğimiz başkan ve yöneticileri olarak sonuna kadar destek veriyoruz” dedi.

MHP Talas Belediye Başkan Aday Adayı Behsat Önder, yerel seçim öncesinde kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı Tilkici'ye teşekkür etti. Önder, uzman çavuşların özlük hakları ve sorunları bildiklerini söyledi. Önder, “Nasip olur seçilir isek Talas ilçemizde ve atacak olduğumuz siyasi adımlarım hepsinde sizlerin bir kardeşi olarak her daim yanınızda olacağımıza söz veriyorum. Vatan, millet, devlet için verdiğiniz mücadeleler ve ödediğiniz bedellerin hakkını hiç bir zaman ödeyemeyiz. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Allah sizleri önce ailelerinize sonra milletimize bağışlasın. Bu vesile ile şehit olup can veren Gazi olup kan veren tüm vatan evlatlarını saygı ile anıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.