MHP’de 12 meclis üyesi ihraç edildi

MHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı ve Develi İlçe Başkanlığı tarafından yapılan disiplin soruşturması sonrası İl Disiplin Kuruluna sevk edilen, Pınarbaşı Belediye Meclis üyeleri, Sadullah Çalışkan, Yılmaz Işık, Mustafa Algül, Fazıl Demircioğlu, Hamit Çevik, Hikmet Şahin ve Paşa Önal ile birlikte Develi Belediye Meclis üyeleri Şükrü Kalkanlı, İsmail Yüce, Mustafa Güreşçi, Hacı İbrahim Özcan ve Ahmet Gürbüz MHP’den ihraç edildi. MHP İl Başkanı Baki Ersoy yaptığı açıklamada, “Bizler Kayseri’de Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında siyaset yapmak isteyen herkese kapımızı ve gönlümüzü açtık. Ama maalesef parti içi disipline uymayarak partimize ve genel başkanımıza olumsuz sözler beyan eden bir takım kişiler inat ve ısrarla bu tutumlarına devam ederek davamıza zarar vermektedirler. Biz dün olduğu gibi bugünde bunlara müsaade etmeyeceğiz. Parti çatısı altında Milliyetçi Ülkücü Hareket’in Lideri Devlet Bahçeli’ye bağlı, ’Lider, Doktrin ve Teşkilat’ anlayışını düstur edinen kadrolarımızla yolumuza devam edeceğiz” dedi.