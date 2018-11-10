MHP'li kadınlar kök hücre bağışçısı oldu

MHP İl Kadın Kollarının yanı sıra, İlçe Kadın Kolları, ilçe teşkilâtları, Kayseri Ülkü Ocakları Asena Biriminin de kök hücre bağışçısı olduğunu belirten Soyal, “Kök hücre nakli günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor ve tadavisi olmayan hastalıklar için bir umut kaynağı oluyor. Biz de ihtiyacı olan bir hastaya can olmak kan olmak umut olmak istedik. Kök hücre bağışçısı olmak için kan bağışında bulunduk” dedi.