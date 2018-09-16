MHP'li Özdemir Antalya-Kayseri Hızlı Tren Projesi'ni Meclis gündemine taşıdı

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Antalya-Kayseri Hızlı Tren Projesi ile gerek Kayseri'de üretilen Türk menşeli ürünlerin uluslararası pazara daha hızlı ulaştırılabilmesi anlamında yük taşımacılığına olumlu etkisi ve gerekse Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Antalya illeri arasındaki Turizmin yaygınlaşmasına sağlayacağı katkının büyük olacağını ifade ederek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, Antalya'yı Konya ve Kapadokya bölgesi ile Kayseri'ye bağlayacak Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin 2020 yılında tamamlanmasının planlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Toplam 642 km uzunluğa sahip (Kayseri-Nevşehir 41 km, Nevşehir-Aksaray 110 km, Aksaray-Konya 148 km, Konya-Seydişehir 91 km, Seydişehir-Manavgat 98 km, Manavgat-Alanya 57 km, Manavgat-Antalya 97 km) projenin 2016 yılında temelinin atılacağı, tahmini yapım bedelinin 11,5 milyar lira olacağı, proje tamamlandığında her yıl ortalama 4,3 milyon yolcu ve 4,6 milyon ton yük taşınmasının gerçekleşeceği ifade edilmiştir.”

Özdemir, Antalya-Kayseri Hızlı Tren Projesinin hem yük hem de yolcu taşıma amacıyla planlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Gidiş-geliş olmak üzere 2 ayrı hat olarak ve elektrikle çalışacak trenlerin hizmet verebileceği şekilde tasarlanan Demiryolunun geometrik standartları, yolcu ve yük trenleri için 250 Km/saat proje hızına göre projelendirilen diğer hatlarla bütünlüğün sağlanmasını temin edecek şekilde tespit edildiği belirtilmiştir. Proje ile gerek Kayseri'de üretilen Türk menşeli ürünlerin uluslararası pazara daha hızlı ulaştırılabilmesi anlamında yük taşımacılığına olumlu etkisi ve gerekse Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Antalya illeri arasındaki Turizmin yaygınlaşmasına sağlayacağı katkı büyük olacaktır.”

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı bu açıklamalardan sonra, Bakan Mehmet Cahit Turhan'a şu soruları yöneltti ve cevap istedi:

“Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin uygulanması için yıllar itibariyle Bakanlığınızca hangi çalışmalar yürütülmüştür? Bu projenin teknik özellikleri ile öngörülen başlangıç ve bitiş tarihleri nasıldır? Anılan projenin toplam ihale bedeli ne kadardır? Şimdiye kadar anılan proje için Bakanlığınız bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır? Bahse konu olan projeye ilişkin ihaleler yapılmış mıdır? Yapıldı ise ihaleler hangi firma veya firmalar tarafından kazanılmıştır? Antalya-Kayseri YHT projesi için 2018 yılı Bütçesinden ne kadar ödenek ayrılmış ve bu ödeneğim ne kadarı kullanılmıştır? Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2019-2020 yılları programı nasıldır?”