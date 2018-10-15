MHP'li Yücel Kocasinan Belediyesi Başkan aday adayı oldu

Yaptığı açıklamada Kocasinan halkının daha refah içerisinde yaşaması kaygısında olan bir insan olduğunu ifade eden Yücel, adaylık söz konusu olur ise seçim sürecine girildiğinde projelerini kamuoyu ile paylaşacağını söyledi. Yücel açıklamasında; "4 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kocasinan Belediye Meclis Üyeliği yapmış bulunmaktayım. Aynı zamanda bir dönem de Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği görevini yürüttüm. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hangi gözle baktığını elimden geldiğince Kayseri kamuoyu ile paylaştım. Sonuç itibarıyla kamuoyuyla bu anlamda örtüştüğümüz çok konu olduğunu il teşkilatı ve ilçe teşkilatı defaten bana bahsetti. Bu konular üzerine yaklaşan seçimlerde aday adayı olma konusunda İl Teşkilatı, İlçe Teşkilatı'nda yapmış olduğum görüşmelerde böylesine bir konunun hayırlı olacağını, Kayseri gündeminde bu seçimlerde aday adayları arasında olmam gerektiğinden bahsettiler. Bugün itibariyle ilçe başkanı ziyaret ettim, il başkanıyla yapmış olduğum görüşmeler neticesinde aday adaylığını kamuoyu ile paylaşmış oldum. Eğer kısmet olur da bir seçim sürecine girecek olur isek Kocasinan bölgesinde liyakatlı, gerçekten seviyeli, gerçekten bugüne kadar yaşanmış seçilen en güzelini ve Adalet Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Partiye elimden geldiğince Milliyetçi Hareket Partisi'nin güleryüzünü göstereceğim. O kadar tatlı bir seçim süreci olmalı ki, Kayseri kamuoyuna biz kendimizi projelerimizde anlatmalıyız, projelerimizin sürekli zikretmeliyiz, Kayseri Kocasinan bir yukarı üst segmente nasıl çıkarabiliriz bunlarla ilgili kamuoyunda elimizden geldiğince kapı kapı dolaşacağız. Tabii ki bunları anlatmak için erken ama hangi niyetle çıktığımı da ben söylemek istiyorum. Kayseri Kocasinan da dört buçuk yıldır yapmış olduğum belediye meclis üyeliğimde kamuoyu çok iyi bilir ve takdirlerine sunuyorum ki Kayseri'nin çok özel konularını medeni cesaretimi ortaya koymak kaydıyla bütün meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte meclis gündemine, Kayseri gündemine taşıdık. Bu şudur; biz dünya konjektörünü çok iyi bilen bir iş sahibi olarak, ben dünyada gördüğüm Kocasinan'a uyumlu adapte olabilecek şehirleri burada yaşatmak, Kocasinan halkını Melikgazi seviyesinin üzerine çıkartmak ve ben buradaki Kocasinan halkının daha refah içerisinde yaşayabileceği altyapı, üstyapı üretimlerini dünyaya birçok şehre sunabilecek kaygısı ve gayreti içerisinde olan bir insanım. İnşallah Rabbim hakkımızda hayırlısını versin, kısa süre sonra bir adaylık konusu söz konusu olur ise projeleri de kamuoyuyla inşallah ilçe başkanımıza birlikte il başkanımız ile birlikte sunacağız" ifadelerini kullandı.