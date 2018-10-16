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MHP'nin Talas Belediye Başkan Adayı Önder, muhtarları ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan Aday Adayı Behsat Önder, Talas’a bağlı mahallelerin muhtarlarını ziyaret ederek, istişare yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan Aday Adayı Behsat Önder, Talas'a bağlı mahallelerin muhtarlarını ziyaret ederek, istişare yaptı.


Aday adaylığını açıkladığı günden itibaren adeta aday gibi çalışmalarını sürdüren işadamı Behsat Önder, Talas'a bağlı mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, mahallerin ihtiyaçları konusunda muhtarlarla istişare yaptı.


Talas'ı kentin en gözde ilçesi yapmak için kolların sıvadıklarını belirten Önder, “halkın sorunlarını ve beklentilerini en yakından bilen mahallerimizin temsilcileri olan muhtarlarımızı ziyaret ettik. Yerel seçimler ve aday adaylığı sürecimizle alakalı fikir alış verişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz.Mahallerde yapılması gereken çalışmalar konusunda istişarelerde bulunduk” dedi.

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