Michael Jackson gibi yürüyorsanız beyninizde sorun olabilir

Dr. Özkan Durmaz, özellikle 60 yaş üstü erkeklerde, Michael Jackson’un ‘ayda yürüyüş dansı’na benzer biçimde görülen yürüyüşün, beyindeki bir rahatsızlığa işaret ettiğini söyledi.

Kayseri Dünyam Hastanesi Dr. Özkan Durmaz, özellikle 60 yaş üstü erkeklerde görülen yürüyüş bozukluğu, idrar kaçırma ve hafıza kaybının ‘normal basınçlı hidrosefali’ hastalığının bulguları olduğunu belirterek, bulguların yaşlılıktan kaynaklı olduğu düşünüldüğü için hastaların tedavi süresinin geciktiğini söyledi.

Belirtiler yaşlılıktan kaynaklı değil

Yakınındaki yaşlı kişilerde, bu belirtileri gören kişilerin beyin cerrahi ya da nörolojiye başvurması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Özkan Durmaz, “Yaşlı insanlarda bir zamandan sonra yürüme bozukluğu, idrar kaçırma, hafıza bozukluğu, hareketlerde yavaşlama, kendini ifade etmede zorluklar, ortaya çıkıyor. Bunlar normal basınçlı hidrosefalinin klasik belirtileri. Hasta kısa adımlarla, adımlarını açarak ve ayaklarını sürüyerek yürüyor, dönüşlerde dengesi yitimi görülüyor. Bu hastalar kendini sanki yere yapışık gibi hissediyorlar, buna manyetik yürüme deniyor. Michale Jackson’un ‘Ayda yürüyüş dansı’na benzer biçimde. Hastalar aynı zamanda ilk adımı atmada zorluk çekiyorlar. Bu belirtiler kesinlikle yaşlılıktan kaynaklı değil, insanlar böyle olduğunu düşündüğü için hekime başvurmakta gecikiyor ve tedavi süresi uzuyor” dedi.

Tek tedavi cerrahi operasyon

Bulguların arasında ilk görülenin yürüyüş bozukluğu olduğunu vurgulayan Op. Dr. Özkan Durmaz, bu tür hastaların cerrahi tedaviye yanıt verdiğini ve ilk etapta yürüyüş bozukluğu sorunundan kurtulduklarını söyledi. Hastalığın tek tedavisinin cerrahi operasyon olduğunu kaydeden Op. Dr. Özkan Durmaz, “Normal basınçlı hidrosefalide hastaya lomberg ponksiyonlarını yaptıktan, tomografi veya MR çektikten sonra kriterlerimizi karşıladı ise cerrahiden fayda görürüz. Cerrahi yapmadığımız takdirde hasta kötüleşiyor. Yani şu anda normal basınçlı hidrosefali için ilaç ya da başka bir tedavi yok. En iyi yöntem cerrahi tedavi” ifadelerini kullandı.