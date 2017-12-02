Midesi dönen sığır eski sağlığına kavuştu

Hayvan sahibi İbrahim Kuş, 10 gün önce doğum yapan sığırın, doğumdan sonra birden yemeden kesildiğini, bunun üzerine veterinere başvurduğunu söyledi. İbrahim Kuş, veterinerin ilaç tedavisi önermesi ve hayvanın yaşama ihtimalinin olmayacağını söylemesi üzerine, bu kez ERÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. Hayvan, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gültekin Alan ve ekibinin yaptığı yaklaşık bir saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Cerrahi operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Gültekin Alan, “Yaklaşık 10 gündür yeme ve içmede ani kesinti ve süt veriminde ani azalma şikayetiyle bize getirildi. Muayene gerek dahili gerek cerrahi olarak yapıldı. Sığırlar 4 midelidirler. Bunlardan birinin yer değiştirdiğini tespit ettik. Biz buna halk arasında mide dönmesi diyoruz. Tıbbi olarak da abomasum deplasmanı operasyonu olarak biliniyor. Hasta sahibi de bu operasyonu kabul etti. Hayvanın sağ tarafından, karın boşluğundan yapılan operasyonla, yer değiştirmiş olan mideyi tekrar eski haline getirdik. Operasyon yaklaşık bir saat sürdü. Bundan sonraki süreçte de on güne kadar hasta eski performansına kavuşacak” diye konuştu.