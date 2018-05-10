Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 15:29

Milletvekili aday adayı Özden Başkan Cabbar’ı ziyaret etti

AK Parti Kayseri Eski Başkanı ve Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Cahit Özden, Develi AK Parti Teşkilatı ve Develi Belediye Başkanına ziyarette bulundu.

Milletvekili aday adayı Özden Başkan Cabbar’ı ziyaret etti

10 Mayıs 2018 15:29


24 Haziran’da yapılacak Başkanlık seçimi ve Develi’deki atmosfer hakkında istişarelerde bulunulurken Özden’e çıktığı milletvekilliği adaylığı yolunda kolaylıklar dileyen Başkan Cabbar “Develimiz 24 Haziran’da güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Devlet Başkanı seçmek için iradesini ortaya koyacaktır. Bu hususta partimizin tüm birimleri seferber olmuş durumdalar. İnşallah Develimiz bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de kendisine yakışanı yapacaktır” dedi. Özden de Başkan Cabbar’a ve Başkan Durukan’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç