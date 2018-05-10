Milletvekili aday adayı Özden Başkan Cabbar’ı ziyaret etti

24 Haziran’da yapılacak Başkanlık seçimi ve Develi’deki atmosfer hakkında istişarelerde bulunulurken Özden’e çıktığı milletvekilliği adaylığı yolunda kolaylıklar dileyen Başkan Cabbar “Develimiz 24 Haziran’da güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Devlet Başkanı seçmek için iradesini ortaya koyacaktır. Bu hususta partimizin tüm birimleri seferber olmuş durumdalar. İnşallah Develimiz bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de kendisine yakışanı yapacaktır” dedi. Özden de Başkan Cabbar’a ve Başkan Durukan’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.