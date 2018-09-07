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07 Eylül 2018 12:13

Milletvekili Karayel esnaf ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Hacılar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili Karayel esnaf ziyaretlerinde bulundu

07 Eylül 2018 12:13


Hacılar ilçesinde devam eden kentsel dönüşüm yapılan yerleri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, taziye evini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. AK Parti Hacılar ilçe teşkilatında, partililerle toplantı gerçekleştiren Karayel, toplantı sonrası tiyatro gösterimi izledi.


Milletvekili Karayel’e Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Canleblebici, il yönetim kurulu üyeleri Filiz Ertürk, Pembe Nur Çadırcıoğlu ve ilçe başkanı Ahmet Övünç eşlik etti.




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