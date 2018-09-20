Milletvekili Özdemir: “Seçimlere yarın yapılacakmış gibi hazırız”

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel seçim çalışmalarına 24 Haziran Genel Seçimlerinin bitmesiyle beraber başladıklarını ve yarın seçim olacakmış gibi yerel seçimlere hazırlıklı olduklarını belirtti. Özdemir, “Genel seçimler geride kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran Genel Seçimlerine bir ittifak anlayışı içerisinde girdi. Bu ittifak anlayışı millet nazarında karşılık buldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladı. Cumhuriyet'imizin yeni bir evresine girmiş bulunuyoruz. Bugün pek çok ülkenin bunların başında sözde müttefikimiz dediğimiz bir ülke geliyor. Açıkça Türkiye'ye karşı ekonomik savaş uyguladıkları bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi birlik ve beraberlik şuuru içerisinde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde kurallı bir şekilde nihai hedefe ulaştırmamış lazımdır. Partimizin yerel seçimlerle alakalı 4 tane ilkesi bulunuyor. Türkiye'de 30 tane büyükşehir var. Bunların 3'ü Türkiye'nin en büyük şehirleridir. Nüfus itibariyle baktığımızda da nüfusumuzun yüzde 70'i de bu şehirlerde bulunuyor. Özellikle kayyum ile yönetilen doğu ve güneydoğu bölgelerinde PKK terör örgütüne siyasi bir yandaşlık yapmış çevrelerin olumsuz faaliyetlerini görmesinin akabinde yargının vermiş olduğu kararlar devletimizin vermiş olduğu kararlar sebebiyle bazı belediyelerimiz böyle bir yönetimin altındadır. O bölgede hizmet alanında faaliyetler oldu. Bunun millet iradesiyle tescil edilmesini önemli buluyoruz. Önümüzde ki dönemde bazı şartlar şekillenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi yarın seçim olacakmışçasına hazır durumdadır. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak zaten şehrimizde de çalışmalara başladık” diye konuştu.

“Aday değilim”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise, yerel seçimlerde aday olmayacağını ifade etti. Aday adaylığı konusuna Genel Merkez'in karar vereceğini belirten İl Başkanı Serkan Tok, “Ben aday değilim. Ben MHP'nin il başkanıyım. 6 aylık bir il başkanının hiçbir yere aday olmasını da uygun görmüyorum. Ben teşkilatın herhangi bir şekilde zaafa uğrama noktasını düşündüğüm için herhangi bir yere aday değilim. Bana resmi başvuruda bulunan milletvekilimiz yok. Televizyon programında bana soru soruldu. Baki Ersoy Beyi düşünüyor musunuz? Biz kendisiyle bu görüşmeyi yapmadık dedim. Dün bir görüşme yaptık. Benim Genel Merkezim liderim bu noktada onay verirse kendisi de gelip böyle bir talepte bulunursa MHP Kayseri İl Teşkilatı olarak milletvekilliği yapmış olan bir kardeşimizin Büyükşehir'e aday adayı olması benim açımdan uygundur. Çünkü herhangi bir milletvekili arkadaşımızın normal bir adaylıktan farklı olacağını düşünüyorum. Kendi tarafımızdan ilan edilmiş veya kendisinin bize gelip böyle bir talebi yoktur” ifadelerini kullandı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'e basının sorunlarını anlatan bir dosya teslim etti.