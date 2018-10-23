Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir" Semineri

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Özgür Bolat tarafından verilen "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir" semineri büyük ilgi gördü.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde verilen "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir" seminerine öğretmen ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi. Seminer öncesinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Mutlu ve başarılı bir çocuk nasıl yetiştirilir sorusunun cevabını biz eğitim camiası uygulayarak yapan bir topluluğuz. Aynı zamanda daha mutlu ve daha başarılı çocuk yetiştiririz sorusunun da cevabını arayan bir topluluğuz. Aramak zorunda olan bir topluluğuz. İnşallah birçok sorumuz var. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ve çok daha güzel olacağı eğitim hayal ediyoruz. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmen akademisyenlere verdiğimiz bir çalışma başlattık" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin konuşmasının ardından sahneye çıkan Özgür Bolat, ilk olarak katılımcılar arasında karakter analizi yaptı. Karakter analizinin ardından Özgür Bolat, "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir" konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.