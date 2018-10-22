Milli Eğitim Müdürü Ekinci: "Eğitim camiasının huzuru ve güvenliği önceliğimiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Periyodik Kontrol Uzmanları Hizmetiçi Eğitim Kursu'nda yaptığı konuşmada; "Hepimizin varlığı öğrenci-öğretmen ilişkisinin yani eğitim-öğretim faaliyetinin en sağlıklı en güvenli, en huzurlu bir şekilde yürütülmesi içindir" dedi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nin genelgesi doğrultusunda 2014 yılı itibariyle kurulan İşyeri Sağlık ve güvenlik birimlerinde, resmi okul ve kurumlardaki iş ekipmanlarının elektrik ve mekanik aksamların periyodik olarak kontrollerinin yapılarak çalışan ve öğrencilerin sağlığı ve güvenliği açısından tehlike ar edecek durumların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve yapılan kontrollerle ilgili raporlar düzenleyerek ilgili okul ve kurum müdürlerini bilgilendirmek üzere Periyodik Kontrol Uzmanları görevlendirildi. Bu kapsamda Kayseri merkezinde Periyodik Kontrol Uzmanları Hizmetiçi Eğitim Kursu Düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tiyatro Salonu'nda düzenlenen kursta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; eğitimcilerin varlığının öğrenci - öğretmen ilişkisinin yani eğitim-öğretim faaliyetinin en sağlıklı en güvenli, en huzurlu bir şekilde yürütülmesi için olduğunu belirterek; seminerde güzel sonuçlara ulaşılacağını tahmin ettiğini söyledi. Ekinci; "Makamımız, mevkiimiz ne olursa olsun kendimizi öğretmen olarak isimlendiriyoruz. Yaptığımız işin merkezinde öğrenci var, daha sonra öğrenci ile iletişimde olan öğretmenler var. Hepimizin varlığı bu öğrenci - öğretmen ilişkisinin yani eğitim-öğretim faaliyetinin en sağlıklı en güvenli, en huzurlu bir şekilde yürütülmesi içindir. Bir şekilde koordinatörlük görevimiz var. Sizler de gizli kahramanlarsınız, olması gerekenlersiniz. Maalesef pek çok üzücü olaylar yaşadık ve yaşıyoruz. Bizim amacımız bu olaylar yaşanmadan önce bunun önlemini almak, öngörebilmek. Adına kaza dediğimiz, bizim inancımızda da ayrı bir yeri olan bir kavram var. Ama bu kaza dediğimiz kavram, her türlü tedbir ve önlemin alınmasından sonra gerçekleştiğinde kabul edilebilecek bir şeydir. Değişik ihmallerle, bakış açılarıyla, vurdumduymazlıkla yürütülen veya yürütülemeyen bir görev sonrasında oluşabilecek bir kazanın bizim inancımıza göre karşılığı kesinlikle ihmaldir. Sizler, bu anlamda ciddi açığı bulunan bir yapıyı düzeltmek, destek olmak amacıyla yetiştirildiniz ve yetiştirilmeye devam edeceksiniz. O kadar acı olaylar yaşadık ve gördük ki, sizlere çok ihtiyacımız var. Yönetim kademelerinde bu işe önem vermede bir takım zafiyetler yaşanıyor, biliyoruz. Ama acı tecrübeler inşallah yaşanmadan bunların önlemini hep beraber alabiliriz. Sizden ricamız ekstra çaba gösterin. Bizim göremediğimiz bir takım olumsuzluklar olabiliyor. O yüzden sizden ricamız okul kapısından içeri girerek güvenliğinden tutun da aşamaların hepsini tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu konuda da sizlerin önderlik yapmanızı bekliyoruz. Bu seminerde de güzel sonuçlara ulaşılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.