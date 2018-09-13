İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Kadir Has Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kadir Has Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.


Ziyarette Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Ünal Çolak da hazır bulundu.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğretmenler odasına öğretmenlerle tek tek tokalaşarak tanıştı.


Okul Müdürü Erdem Sarıaslan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'ye okul hakkında bilgi sundu.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğretmenlere yaptığı konuşmada "Öğretmenlik gönül işi, sizler bunu başarmışsınız. Gönüller gülüyor. Öğretmen odasında huzur var, başarı var. Bu okuldaki başarı sizlerin eseri. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın okullarda en önem verdiği yer öğretmen odaları. Hepimiz bir aileyiz hedef mutlu olmak. İnsanı sevecek nesiller yetiştirmek çabası içerisinde olmalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.


Ziyaret öğretmenlerle günün anısına çektirilen resimle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.