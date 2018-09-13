Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Kadir Has Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Ziyarette Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Ünal Çolak da hazır bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğretmenler odasına öğretmenlerle tek tek tokalaşarak tanıştı.

Okul Müdürü Erdem Sarıaslan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'ye okul hakkında bilgi sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğretmenlere yaptığı konuşmada "Öğretmenlik gönül işi, sizler bunu başarmışsınız. Gönüller gülüyor. Öğretmen odasında huzur var, başarı var. Bu okuldaki başarı sizlerin eseri. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın okullarda en önem verdiği yer öğretmen odaları. Hepimiz bir aileyiz hedef mutlu olmak. İnsanı sevecek nesiller yetiştirmek çabası içerisinde olmalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret öğretmenlerle günün anısına çektirilen resimle sona erdi.