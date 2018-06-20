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20 Haziran 2018 12:14

Milli İstihdam Seferberliği Teşvikleri semineri yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun öncülüğünde yürütülen ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında istihdam teşvikleri hakkında Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme seminerleri yapıldı.

Milli İstihdam Seferberliği Teşvikleri semineri yapıldı

20 Haziran 2018 12:14


İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ayşe Ak, Milli İstihdam Seferberliğinin 2. fazıyla ilgili teşviklerin tanıtımını Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olmak üzere kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve odalarda işverenlerimize yapılan sunumlara gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti. İstihdam Teşvikleri hakkında bilgi veren Ak “2017 yılı başında başlatmış olduğumuz ’Milli İstihdam Seferberliği’ çalışmamız; başta işverenlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerden gerekli desteği almıştır. Verilmiş olan bu destek sayesinde ülke tarihinin en yüksek istihdam rekoru kırılmış ve ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımız işe yerleştirilmiştir. İlimiz Kayseri ise bu başarıda 20.000 yeni istihdamla yerini almıştır” dedi.


Ak ayrıca, İstihdam Seferberliği kapsamında yürütülen bu başarılı çalışmaların yeni dönemde yani 2018 yılından itibaren; gençleri, kadınları ve engellileri de alarak kapsamı genişletilmiş bir şekilde devam ederek, İmalat ve Bilişim Sektörüne mevcut teşvik uygulamalarının üzerine yeni teşvikler getirildiğini, esnaflar özelinde getirilen ve kamuoyunda ’Bir Senden Bir Benden Teşviki’ olarak bilinen uygulama ile de küçük esnafın da bu teşviklerden etkin şekilde yararlanmasının sağlanacağını, bunlarla birlikte daha önce başlamış olan diğer teşvik uygulamalarının da devam edeceğini söyledi.




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