Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 11:10

Milli Mücadele Müzesi’ni 6 ayda 51 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı müzeler büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Milli Mücadele Müzesi’ni 6 ayda 51 bin kişi ziyaret etti

05 Temmuz 2018 11:10

Tarihi Kayseri Lisesi ve milli mücadeleyi en iyi şekilde anlatan ve gelecek nesillere aktaran Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni bu yılın ilk 6 ayında ziyaret edenlerin sayısı 50 bini aştı.


Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi tüm yönleriyle Kurtuluş Savaşı’nı, Anadolu’nun milli mücadeleye katkısını ve milli mücadele kahramanlarını anlatıyor. Müzede Sakarya Harbi’nde şehit düşen Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri için de aynı bir platform yer alıyor. Kayseri Lisesi’nin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümlerin de yer aldığı müzede örnek bir sınıf da bulunuyor.


Dijital müzeciliğin en iyi örneklerinden birisi olan ve bu anlamda Türkiye’nin önemli müzeleri arasında yer alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi sadece Kayseri’den değil Kayseri dışından da ziyaretçi çekiyor. Müzenin ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 6 ayında 51 bin 118’e ulaştı. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, 30 Eylül’e kadar yaz sezonu boyunca pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç