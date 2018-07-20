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20 Temmuz 2018 15:43

Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri’de hava şehitliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de Kartal Şehitliği’ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri’de hava şehitliğini ziyaret etti

20 Temmuz 2018 15:43


Kayseri’de bir dizi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ni ve Kartal Şehitliği’ni ziyaret etti. Bakan Akar, Kartal Şehitlik Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Akar, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Bakan Akar, şehitlik müzesini de ziyaret ettikten sonra şehitlikten ayrıldı.




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