Milli sporcuların öğretmenlik isteği

Meksika’da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu olan Ali Doğan yaptığı açıklamada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu milli sporcuların öğretmenlik yapabilmesi için yetkililerden destek istedi. Dünya Şampiyonu Doğan, “İnşallah yetkililer, büyük makamlarımız bunun farkına varırlar. Türk milli sporcuları olarak zaten ülke genelinde böyle bir sıkıntımız var. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunlarının sınavsız öğretmenlik yapma hakları vardı. Ama yaklaşık 3 yıldır bu hak kalktı ve şuanda o kadar işsiz milli sporcu var ki. Buradan yetkililere sesleniyoruz, inşallah bunun farkına varırlar en kısa sürede. Çünkü biz Türk Milletine mal olmuş insanlarız ve bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz. Defalarca yapmak istiyoruz. Lütfen bu imkanı bizden almasınlar, bize sağlasınlar. Daha iyi olacağına inanıyorum” diye konuştu.