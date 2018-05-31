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31 Mayıs 2018 10:00

Milli sporcuların öğretmenlik isteği

Meksika’da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında birinci olarak altın madalya ile Türkiye’ye dönen Ali Doğan, milli sporcuların öğretmenlik yapabilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Milli sporcuların öğretmenlik isteği

31 Mayıs 2018 10:00


Meksika’da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu olan Ali Doğan yaptığı açıklamada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu milli sporcuların öğretmenlik yapabilmesi için yetkililerden destek istedi. Dünya Şampiyonu Doğan, “İnşallah yetkililer, büyük makamlarımız bunun farkına varırlar. Türk milli sporcuları olarak zaten ülke genelinde böyle bir sıkıntımız var. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunlarının sınavsız öğretmenlik yapma hakları vardı. Ama yaklaşık 3 yıldır bu hak kalktı ve şuanda o kadar işsiz milli sporcu var ki. Buradan yetkililere sesleniyoruz, inşallah bunun farkına varırlar en kısa sürede. Çünkü biz Türk Milletine mal olmuş insanlarız ve bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz. Defalarca yapmak istiyoruz. Lütfen bu imkanı bizden almasınlar, bize sağlasınlar. Daha iyi olacağına inanıyorum” diye konuştu.




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