Mimarlar Odası Başkanı Kayseri’de

Memduh Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni dönemde yapılacak ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sayın Güntülü Gündoğ, Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projelerinin planlaması, projelendirmesi, ihale ve inşa edilmesinin örnek ve referans gösterildiğini belirterek şu açıklamada bulundu; "Melikgazi Belediyesi kısa süre içerisinde 3 mahallede hızlı bir değişim gerçekleştiriyor. Çünkü sadece 2017 yılında 9 ihale de 2988 daire inşaatı, 2018 yılında 12 ihale ile de 34 bloktan oluşan 5434 dairenin inşaatına başlandı. Bürokraside bu hız ve işleyiş diğer belediyelere örnek olmaktadır. Bunun temelinde Belediye’nin Mesleki Odalar ile her zaman dayanışma, işbirliği içerisinde olması ve ortak proje gerçekleştirmesinin büyük payı vardır. Bundan sonra da belediyelerle olan işbirliği ve koordinasyonumuzu artırarak, projelerimizi Kayseri’nin daha estetik ve daha yaşanabilir bir kent olabilmesi için hayata geçireceğiz."

Melikgazi ilçesinin geliştiğini, büyüdüğünü ve bunun da planlı, modern şehircilik ilkeleri ile gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ise; “Bunda meslek odaların büyük katkısı ve desteği vardır. Melikgazi Belediyesi olarak Mimarlar Odası ile adeta ortak çalışıyoruz. Çünkü tüm yapılar da mimarların imzası bulunmaktadır. Mesleki oda ve belediye işbirliği sonucu örnek ve model bir Kayseri gelişmesi sağlanmıştır. Ayrıca çok önemli bir konuma sahip olan Mimarlar Odasının başkanının da bir hanımefendi olması çalışmalara ayrı bir misyon kazandırmaktadır, Oda çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Sayın Güntülü Gündoğ’un nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.