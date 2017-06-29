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29 Haziran 2017 12:05

Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

ERÜ Mimarlık Fakültesi’nin mezuniyet töreninde konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof.

Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

29 Haziran 2017 12:05

Dr. Murat Doğan, “Değerlerimize özgün eserlerin yapılması gerekiyor” dedi.


ERÜ Mimarlık Fakültesi’nde 3 lisans programını bitiren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, mezun olan öğrencilerin ailelerine seslendi. Doğan, “Biliyoruz, çok yoruldunuz. Bizim için belki 4 yıllık bir eğitimdi ama siz çocuklarınızın bütün eğitim hayatlarında onlarla sevindiniz, onlarla üzüldünüz, onlarla heyecanlandınız ve onlarla sınava girdiniz. Çocuklarınızla birlikte sizin de uykularınız kaçtı. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için sizleri yürekten tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Öğrencilere nasihatlerde bulunan Doğan, öğrencilerden değerlere özgün eserler vermelerini istedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:


“Bizim medeniyetimizin merkezinde insan vardır ve şahsi planlar geriye atılır. Bundan sonrası için bizim beklentimiz sizin insanı merkeze alıp, insanlara hizmet ettiğinizi unutmadan hareket etmenizdir. Şahsi çıkar kaygısından uzak, birbirinin kopyası olan ve estetik kaygıları taşımayan projelerden kurtulup, bizim değerlerimize özgün olacak eserler vermenizi istiyoruz.”


Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.




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