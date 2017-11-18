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18 Kasım 2017 16:38

Mimarsinan Demokrası Mahallesine Aile Sağlık Merkezi yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hayırsever Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan Domakrasi Mahallesinde bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan Aile Sağlık Merkezi yapılacağını söyledi.

Mimarsinan Demokrası Mahallesine Aile Sağlık Merkezi yapılacak

18 Kasım 2017 16:38


Mimarsinan Domakrasi Mahallesi, 8. bölgede mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan binanın sağlık hizmetine tahsis edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Üç aile hekiminin görev yapabileceği bina için gerekli tadilat çalışmasının devam ettiğini kaydetti.


Her zaman halkın sağlık sorununa büyük önem verdiklerini ve ilçenin muhtelif semtlerinde belediye tesislerini sağlık hizmetine tahsis ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Aile Sağlık Merkezi ile ilgili olarak şunları söyledi.


“Son olarak İldem ile Mimarsinan Mahallelerinde Melikgazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi oluşturarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettik. Halkın sağlık hizmetine sunarak bölge halkının isteğini yerine getirilmiş oluyoruz. Mimarsinan Domakrasi Mahallesinde yer alan yapıda gerekli tadilat yapılarak sağlık hizmetine sunacağız. Dış mekân ve çevre düzenlemesi yine belediyemizce yapılacak Aile Sağlık Merkezi ile bölgenin sağlık sorununa büyük katkı sağlamış olacağız”


Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, sağlık tesisin sağlıklı belediye, sağlıklı ilçe ve yaşam ilkesinin yerine getirilmiş olacağını sözlerine ekledi.




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