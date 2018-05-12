Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 10:56

Minik Bilim Kahramanları AGÜ’de buluştu

Bilim Kahramanları Derneği, suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili proje yarışması düzenledi.

Minik Bilim Kahramanları AGÜ’de buluştu

12 Mayıs 2018 10:56



Abdullah Gül Üniversitesi Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Kayseri ve Ankara’dan 17 takım ile aileleri katıldı. Proje hakkında ilgi veren Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semahat Demir, amaçlarının öğrencilerin fizik bilimine olan ilgilerini artırmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda suyun kaldırma kuvveti konusunu belirlediklerini kaydeden Demir, “6-9 yaş arası öğrencilerimizin projeleri ile Suyun macerası üzerine, suyun serüveni üzerine yapmış oldukları projeleri sunacaklar. 17 ayrı takım yarışıyor. Gruplar 4 öğrenciden oluşuyor. 2 ayrı şehirden geliyorlar ve heyecan çok yüksek. Miniklerin sunacakları projeleri 4 gözle bekliyoruz. Bu bir yarışma gibi düşünülebilir ama kazançlar çok büyük. Takım çalışmasını öğreniyorlar. Suyun serüveni hakkında yeni bilgilerle buluşuyorlar. Bir ekip çalışması içerisinde bir proje geliştirme ve sonuca ulaşmayı öğreniyorlar. Bunların sonunda bizler onları ödüllendiriyoruz. Her katılan bir ödül alıyor” diye konuştu.



Etkinliğin açılışı yapıldıktan sonra misafirler minik öğrencilerin stantlarını gezdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
18
°
C
  • Cumartesi
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç