Minik Bilim Kahramanları AGÜ’de buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Kayseri ve Ankara’dan 17 takım ile aileleri katıldı. Proje hakkında ilgi veren Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semahat Demir, amaçlarının öğrencilerin fizik bilimine olan ilgilerini artırmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda suyun kaldırma kuvveti konusunu belirlediklerini kaydeden Demir, “6-9 yaş arası öğrencilerimizin projeleri ile Suyun macerası üzerine, suyun serüveni üzerine yapmış oldukları projeleri sunacaklar. 17 ayrı takım yarışıyor. Gruplar 4 öğrenciden oluşuyor. 2 ayrı şehirden geliyorlar ve heyecan çok yüksek. Miniklerin sunacakları projeleri 4 gözle bekliyoruz. Bu bir yarışma gibi düşünülebilir ama kazançlar çok büyük. Takım çalışmasını öğreniyorlar. Suyun serüveni hakkında yeni bilgilerle buluşuyorlar. Bir ekip çalışması içerisinde bir proje geliştirme ve sonuca ulaşmayı öğreniyorlar. Bunların sonunda bizler onları ödüllendiriyoruz. Her katılan bir ödül alıyor” diye konuştu.

Etkinliğin açılışı yapıldıktan sonra misafirler minik öğrencilerin stantlarını gezdi.