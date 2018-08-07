Minikler Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Besime Özderici İlk Okul Müdürü Sabahattin Durna, Melikgazi Belediyesi tarafından okullarına yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç ise, “Melikgazi Belediyesi olarak mahalle gezilerinde okulları ziyarete bulunuyoruz. Bu okulumuza yaptığımız ziyarette okuldaki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri gördük ve inceledik. Sonra da yapılması gereken hizmetleri yerine getirdik. Amaç çocuklarımız başta olmak üzere eğitim alanlarını nezih ortamlarda yapılmasını sağlamaktır. Melikgazi’ye ve Melikgazililere yakışır eğitim yuvaları oluşturmaktır. Besime Özderici ilk Okulu’nda birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Yapılan yatırım ve hizmetler hem eğitimciler hem de öğrenciler için bir bütünlük oluşturdu” dedi.

Eğitime ve Öğretime yapılan hizmet ve yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Büyükkılıç, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.