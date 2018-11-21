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Minikler Başkan Çolakbayrakdar ile fidan dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaklaşık 500 öğrenci ile birlikte 600 fidan dikti.


Kocasinan Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde oluşturulan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı, fidanlarına kavuşmaya devam ediyor. 3 farklı okuldan öğrencilerin katıldığı organizasyonda 600 fidan daha toprakla buluştu. Fidan dikme etkinliğine Kocasinan Belediye meclis üyeleri de katıldı.


Başkan Çolakbayrakdar, etkinlik alanına gelmesi ile birlikte minik öğrenciler tarafından adeta kuşatıldı. Her biriyle tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yaşları küçük olan öğrencilerin,fidanlarını dikmelerine yardımcı oldu. Onlara fidan dikmenin öneminden ve güzel bir davranış olduğundan bahseden Başkan Çolakbayrakdar, “Bu diktiğiniz fidanlarda sizlerle birlikte büyüyecek ve sizler gibi güzelleşecek” dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, 600 çam fidanının toprakla buluştuğu etkinliğe katılan Alsancak Ortaokulu, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu ve Mehmet Katartaş Kur'an kursu öğrencilerine teşekkür etti.

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