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30 Mayıs 2018 15:24

Mithatpaşa Mahallesi’nde eğlenceli dakikalar

Kocasinan Belediyesinin düzenlediği Ramazan Şenlikleri, Mithatpaşa Mahallesini coşturdu.

Mithatpaşa Mahallesi’nde eğlenceli dakikalar

30 Mayıs 2018 15:24

Yetişkinlerin ve çocukların büyük ilgiyle takip ettiği Ramazan Şenlikleri’nin dün akşamki durağı Mithatpaşa Mahallesi oldu.


Kocasinan Belediyesinin düzenlediği Ramazan Şenlikleri’nde, çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi. Bu çerçevede ateşbaz, kukla gösterisi, illüzyon gösterisi, meddah ve tabi ki Ramazan Ayı’nın vazgeçilmez eğlencesi Hacivat Karagöz sahnelenirken balon patlatma ve sandalye kapmaca yarışmalarında çocuklar doyasıya eğlendi.


Mithatpaşa sakinleri bu güzel ve eğlenceli etkinlikleri düzenleyen Kocasinan Belediyesi’ne ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Kocasinan Çocuk dergilerini de alan çocuklar ise Başkan Çolakbayrakdar’dan bu tür etkinliklerin Ramazan Ayı dışında da devam etmesini istedi.




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