MMO ile KTO’dan işbirliği protokolü

Protokol törenine MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ve Kayseri Ticaret Odası başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, “Bu protokolün amacı, Türkiye odalar ve borsalar birliğinin İMBS (İş Makineleri Bilgi Sistemi) iş makineleri envanterinin Kayseri Ticaret Odası sorumluluğunda olan işlemler için doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak, daha önceleri beyan esasına dayalı olan bilgilerin doğru ve zamanında kayıt altına alınması amacıyla Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından teknik belgenin düzenlenmesidir. Bu protokol, sadece Kayseri değil Kayseri Şubeye Bağlı bulunan Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Erzincan İl ve İlçelerinde bulunan, Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı üyelerimize ait iş makinelerinin teknik belgelerinin düzenlenmesini kapsamaktadır. Her iki kurum ile birlikte şehrimizin katkısına olan bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.