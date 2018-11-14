MMO Kayseri Şube Başkanı Aksoy enerji sarfiyatını azaltmanın 8 püf noktasını açıkladı

MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, "Bu şehir bizim, bu şehirde yaşıyoruz, bu şehrin havasını soluyoruz. Bundan dolayı hava kirliliği konusu şehrimiz için en önemli konulardan biridir.

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır" dedi.

Aksoy, "Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve uzun sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Hava kalitesi sağlığımızı belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Günümüzde dünya nüfusunun %92'si havanın kirli olduğu bölgelerde yaşamaktadır. Kirli hava, dünyada ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır" ifadesinde bulunarak şu bilgileri verdi:

"Şehrimizde yapılan ölçümler neticesinde PM10 (Partikül Madde) değeri 330 g/m3 ler civarında iken geçen yıllara oranla 2017 yılı verilerine göre yaklaşık 365 g/m3 ler seviyesine çıkmış, SO2 (kükürt dioksit) değeri ise yine aynı şekilde 330 g/m3 ler seviyesinden 365 g/m3 ler seviyesine çıkmış bulunmaktadır. Anlaşıldığı üzere her geçen yıl hava kirliliğimiz artarak devam etmektedir.

Kış aylarının yaklaşması ve ısınma ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle, kalorifer kazanları kombiler kullanılmaya başlanacaktır. Buna birde enerji sarfiyatı eklendiğinde hava kirliliği maksimum seviyelere ulaşacaktır. Enerji sarfiyatının minimum seviyelere indirilmesi, hava kirliliğinin azaltılması için alınması gereken tedbirler bulunmaktadır.

Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler şu şekilde sıralanabilir.

1- Kazanların periyodik kontrollerinin zamanında yapılması,

2- Kombilerin yıllık bakımlarının yaptırılması,

3- Bacaların sızdırmazlık kontrollerinin yapılması,

4- Bacalardan atılan kirli gazların emisyon değerlerinin ölçümlerinin yapılması,

5- Kazan dairelerinin tesisatlarının kontrol edilmesi ve gerekli tamiratların yapılması,

6- Havalandırma tesisatının yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması,

7- Kalorifer tesisatında sıcak su gidiş ve dönüş borularının izolasyonunun iyi yapılması,

8- Kazan dairelerinde bulunan kazanların, tekniğine uygun olarak yakılması. Kalorifer kazanları mutlaka ateşçi ehliyetli kişiler tarafından işletilmelidir.

Yukarıda paylaşmış olduğum kriterlerin yerine getirilmesi sonucu hem hava kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılmış, hem de tüketim miktarının azaltılması sağlanmış olacaktır."