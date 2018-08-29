MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, yayımladığı mesajında, “Türk milletinin hürriyet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşmanlarına karşı kazandığı, 30 Ağustos Zaferinin 96. yıldönümünü ulaşmanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Ağustos, Türk Milleti adına kahramanlıkların yaşandığı, şanlı tarihimizde her zaman dönüm noktası olarak andığımız, Türk’ün hiçbir şartta boyun eğmeyeceğinin dünyaya ilanı olan destansı bir aydır. Ağustos ayı Sultan Alparslan ve ordusunun Cuma namazını kıldığı Anadolu’yu Türklere yurt edinmesi demektir. Ağustos ayı Otlukbeli, Çaldıran Zaferi demektir. Ağustos ayı Mercidabık‘ta yeninden Türk Birliği demektir. Ağustos ayı Kıbrıs‘ı fethetmek, Erzurum‘da kongre yapmaktır. Ağustos ayı Türk Milletinin varlığını yok etmek isteyenler karşı Dumlupınar‘da Başkomutan olmak demektir. Velhasıl dünyaya barışta Yunus olduğu kadar, savaşta Yavuz olabildiğini gösteren Türk demektir” ifadelerini kullandı.

"Türk Milletinin sabrı günümüzde de ölçülmek istenmekte" diyen Aksoy açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Taşeronlar aracılığıyla bölme ve parçalama planları yapılmaktadır. Kanla alınan bu toprakların bedelinin ağır olacağının farkına varamayan hainler son dönemlerde Ortadoğu‘da yaşananlardan cesaret almakta ve Türkiye‘yi bu ülkelerle aynı kefeye koymaktadır. Türk Devletini yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ve Türk‘ün istiklal ve hürriyeti uğruna neler yapabileceğini görmeleri için 30 Ağustos Zafer Bayramını en az bizim kadar onlarında anlaması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, kutlu zaferin yıldönümünde, bir kez daha yüce milletimizi ve onun bağrından çıkmış kahraman ordumuzu kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk‘ü, silah ve dava arkadaşlarını, millet yolunda büyük hizmetler ve mücadeleler gösteren kıymetli şahsiyetleri ve aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz."