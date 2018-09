MMO Şube Başkanı Aksoy, ''Mühendislik öğrencilerine kapımız sonuna kadar açık''

Başkan Aksoy, mesajında şunları kaydetti;

“Eğitim camiasının kıymetli mensuplarının, çocuklarımıza ve gençlerimize vereceği eğitim ile onları bilim ve teknolojinin gerektirdiği şartlarla birlikte; yüreği insan sevgisi ile dolu; Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan; kendisiyle barışık, ailesini, vatanını, milletini, bayrağını seven ve bunları davranışlarıyla gösteren mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlayacaklarından eminiz. Her koşulda, çocuklarımızı bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacak bir yaklaşımla en iyi şekilde yetişmeleri için her imkânı ve ortamı değerlendireceklerine inanıyoruz.

Kıymetli öğrencilerimizin, kendini iyi yetiştirmesi ise bir vatan borcudur. Unutulmasın ki öğrencilerimiz kendilerini iyi yetiştirme mücadelesi sırasında biz hep yanlarında olacağız. Bizler, bu uğurda ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmak için büyük bir gayret göstereceğiz.

Kıymetli velilerimizinde bu noktada ellerinden gelen herşeyi yapacağına inanıyoruz.

Özellikle şehrimize gelen Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dün olduğu gibi bugünde yarında yanlarında olacağız. Makina Mühendisleri Odası'nın kopusu gelecek neslin mühendislerine sonuna kadar açıktır.

Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yeni eğitim - öğretim yılını kutluyorum. Eğitime yeni başlayan çocuklarımıza, gençlerimize ve eğitimine devam eden öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize ve idarecilerimize 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılında başarılar diliyorum."