Mobilya Fuarı referandumdan sonra açılıyor

19 Nisan’da açılışı yapılacak olan fuarla ilgili olarak, TÜYAP Anadolu AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz kentte bulunan bir otelde basın mensuplarına açıklama yaptı. Basın toplantısına, TÜYAP Anadolu AŞ Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç,Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Yakup Deveci katıldı.

Fuarda, mobilyacılık sektörünün önde gelen aktörlerinin birbirinden yeni dizaynlarını beğeniye sunacaklarını belirten TÜYAP Anadolu AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, ziyaretçi kitlesinin mobilya satıcıları, distribütörleri, mobilya işiyle profesyonel olarak iştigal eden iş insanlarından oluştuğunu ifade etti.

200 yabancı ziyaretçi katılacak

Lübnan, Tunus, Irak, İran, Gürcistan ve Rusya’dan 200’ün üzerinde yabancı ziyaretçinin de alım heyeti kapsamında fuarı ziyaret edeceğini kaydeden Genel Müdür Cihat Alagöz, “Yabancı ziyaretçilerimiz Kayseri’de yalnızca mobilya sanayiinin yeni bağlantılar kurması ve ihracatına katkı sağlaması ile sınırlı kalmayacak. Birbirinden farklı ülkelerden gelen bu insanlar Kayseri’mizin günlük yaşamına hareket katmanın yanı sıra, bölge turizminin tanıtılması, Kayseri misafirperverliğinin vurgulanarak turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi bakımından da son derece önem arz etmektedir” diye konuştu.

Geçen yılki katılım 53 bin

Geçen yıl gerçekleştirilen fuara 53 bin profesyonel ziyaretçinin katılım sağladığını dile getiren Genel Müdür Cihat Alagöz, fuarın, Türkiye markası haline gelmiş olan Kayseri mobilyasının, uluslararası bir marka haline dönüşebilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Genel Müdür Cihat Alagöz, tüm Kayserilileri, 19-23 Nisan tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Mobilya Fuarı’na beklediklerini sözlerine ekledi.