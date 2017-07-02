Modern şehirlerin temelleri atılacak

Birinci uygulama etabında tehlike arz ettiği için öncelikli yıkılması gereken binalar yıkıldı, diğer binalar için de 15 Ağustos’a kadar düre verildi. Yıkım yapılan bölgelerde ise molozlar kaldırılarak düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ifadesiyle Kayseri’deki belediyecilik tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde temel atma aşamasına gelinmesi için çalışmalar sürüyor. Başkan Çelik’in de yakından ilgilendiği çalışmalarda öncelikle birinci uygulama etabındaki tehlike arz eden binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmalarının çevreye zarar vermemesi için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıkımın yapıldığı bölgelerde molozların ayrıştırılarak kaldırılmasının ardından düzenleme çalışmaları yaparak inşaat atıklarını tamamen temizliyor. Bu arada birinci uygulama etabındaki diğer binaların yıkım işlemleri de devam ediyor. 1. Uygulama Etabı içerisindeki tüm binaların borçsuz ve boş bir şekilde 15 Ağustos 2017 tarihine kadar tahliye edilmesi gerekiyor.