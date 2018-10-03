Modern şehre yakışır yollar

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en merkezi yerinde olmasına rağmen çok kısa sürede açtığı Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bulvar ve bulvara giriş-çıkışı sağlayan alt geçitler yolu çok daha modern bir görünüme kavuşturan modifiye asfaltla kaplanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize kazandırdığı Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda ve bulvara giriş-çıkışı sağlayan alt geçitlerde iki gün süreyle asfaltlama çalışması başladı. Bir süredir trafiğe açık olan bulvar ve altgeçitler, yol kalitesini artıran ve daha modern bir görünüm sağlayan modifiye asfaltla kaplanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk aşamada Hulusi Akar Bulvarı'nın üzerine yapılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na kadar olan bölüm ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na çıkışı sağlayan alt geçitte asfaltlama çalışmaları yaptı. Çalışmalar yarın sabah saat 09.00'dan itibaren ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı-Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı istikametinde yapılacak. Çalışmalar sonrası Kayseri'ye yakışır bir yol daha kazandırılmış olacak.