Modern Yaşam Sıcak Çarpmalarını Tetikliyor

Dr. Nurullah Günay, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte görülebilen sıcak çarpmalarına karşı vatandaşları uyardı.

“Sıcak çarpması, aşırı sıcak havada vücut ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak, ısının düşürülememesi sonucu ortaya çıkar.” diyen Prof. Dr. Nurullah Günay, “ Sıcak çarpması acil olarak tedavi edilmediği takdirde, vücutta kalıcı hasarlara veya hayati kayıplara neden olabilir” dedi.

Modern yaşam tarzının sıcak çarpmalarını tetiklediğine dikkat çeken Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurullah Günay, “Havaların iyiden iyiye ısınması ile sıcak çarpmaları yeniden gündemimize girmiştir. Sıcak çarpmalarını kolaylaştıran faktörlerin önemli bir kısmını “modern yaşam” şeklinde hayatımıza katan bizlerden başkası değiliz. Sıcak çarpmasına neden olan yanlış şehirleşmenin çözümü bu gün için mümkün gözükmemekte ve kişisel olarak elimizde bir imkân bulunmamakla birlikte, doğru ve yeterli sıvı alımı ile kendimizi sıcak çarpmalarından bir miktar da olsa korumaya çalışabiliriz. Eski hayat tarzına karşı bugünkü yeni yaşam şeklini kıyasladığımızda sıcak acillerinin günümüzün daha önemli bir problemi olduğunu görebiliriz” dedi.

Günay, eski hayat tarzında olmayan betonlaşma ile hava akımının engellenmesi sıcak çarpmalarında bir faktör oluşturduğunu ifade ederek, “ Bu mecburiyet, yüksek binaların, neredeyse tüm şehrin nefes borusu sayılan rüzgârını kesmesi, bu gün için çözümsüz bir sıcak çarpmasına oluşum etkenidir. Bir diğer etken ise yetersiz ve/veya yanlış sıvı alımı olup, bekli de günümüzde kişisel olarak düzenlemesi yapılabilecek tek faktör gibi gözükmektedir. Rafine meyve suları ve meşrubatlar soğuk bir şekilde tüketilmektedir. O an için geçici bir serinlik hissi oluşturan bu soğuk ürünlerin içerdiği şekerin vücudumuza iki türlü zararı olmaktadır. Birincisi her türlü şekerin bilinen zararları (kalp damar ve şeker hastalığı başta olmak üzere), ikincisi Sıcak acillerinde yapılması gereken sıvı alımı iken, soğuk tüketilen bu rafine ürünler ile tam tersi yapılmış olmaktadır. Diğer bir ifade ile serinlediğimizi zannederken, vücudun ihtiyacı olan başlıca su, elektrolit ve mineraller atılmaktadır. Bu noktada eski hayat tarzına hızla dönersek karşımıza sağlıklı kaynak suları, geleneksel tarımla üretilen taze meyve sebzeler ve ayran çıkacaktır. Bu ürünlerin bu gün için bilinen bir zararlı etkileri bulunmamaktadır. Aksine, bu sıcak ve yeni yaşam şeklinde en iyi dostlarımız olacaklardır” dedi. Kalorik beslenmenin de sıcak acillerindeki zararlı etkisi gözden ırak edilmemelidir ve bu tip yiyeceklerin sindirilmesi sırasında ek suya ihtiyaç duyulduğu bilinmelidir. Zaten eksik kalabilen vücut suyu bir de bu şekilde zayi edilmemelidir. Bu koruyucu hekimlik uygulamalarına rağmen, sıcak acilleri ortaya çıkmışsa, öncelikle, alabilecek durumda ise vakaya ağızdan sıvı tedavisine başlanmalıdır. Evde yapılacak tedavi uygulamaları hafif belirtileri için mümkündür. Bu belirtiler arasında bitkinlik, el ve ayaklarda görülen hafif şişlikler, isilik şeklindeki cilt lezyonları, iskelet kas sistemi ağrıları ve krampları yer almaktadır. Hayati tehlike oluşturmayan bu durumlarda uygun sıvı alımı ve serin bir mekân ile iyileşme sağlanabilir. Ancak, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere ağız yolu ile beslenme imkânı kalmamışsa ve sıcak çarpmasının ciddi belirtileri olan ateş, bilinç değişikliği, bayılma gibi belirtiler görülüyorsa hemen bir acil servise başvurulmalıdır. Burada söz edilen tüm belirtilerin sıcaktan kaynaklanmayabileceği de akılda bulundurulmalıdır. Şüpheli bir durumda yine ve hemen hekime başvurulmalıdır” dedi.