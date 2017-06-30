Mondi Çerkezköy’de

Mondi’nin Çerkezköy Mağazası "Reel Mobilya" adıyla açıldı.

Çerkezköy halkının büyük ilgi gösterdiği açılışa Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Erdal Eren, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Mondi Marka Pazarlama Müdürü Volkan Yücedağ da katıldı.

Açılış konuşması Reel Mobilya firması adına Abdurrahim Yurt yaptı. Yurt, "2016 yılında Silivri’de açtığımız mağaza ile Mondi ailesine dahil olduk. Şimdi de Çerkezköy’de ikinci mağazayı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mondi markasının kurumsallığı ve marka prensiplerine uygun bir şekilde çalışmaya ve bu markaya layık olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mondi Marka Pazarlama Müdürü Volkan Yücedağ ise "Mondi markası her geçen yıl gelişim sağlıyor. Ev dekorasyonu için kaliteli, yenilikçi, şık ve ekonomik çözümler sunan birbirinden özel koleksiyonları Mondi markasının bünyesinde bulundurmanın gayreti içindeyiz. Mobilyaya dair tüm ihtiyaçların karşılanacağı bu güzel mağazayı Çerkezköy halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Açılışta son konuşmayı Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay yaptı. Akay, "Çerkezköy ilçesi yüksek bir potansiyele sahip. Güzel ilçemize bu tür yatırımların yapılması çok isabetli ve kazançlıdır. Bu güzel mağazayı ilçemize kazandıranlara çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.