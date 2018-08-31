Motosiklet Derneği Başkanı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Dün gece Talas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile Zafer Göçer’in (45) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Zafer Göçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosikletliler ve Kuryeler Derneği Başkanı Zafer Göçer’in ölüm haberini alan motosiklet tutkunları yasa boğuldu. Göçer’in cenazesi bugün Cuma namazını müteakip Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına merhumun yakınları ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı.