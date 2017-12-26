Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 13:13

Motosiklet hırsızının rahatlığı güvenlik kamerasında

Kayseri’de bir hırsızın motosiklet çalarken gösterdiği rahatlık şaşırttı.

Motosiklet hırsızının rahatlığı güvenlik kamerasında

26 Aralık 2017 13:13


Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Talas ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde bulunan motosiklet, gece saatlerinde çalındı. İş yeri sahiplerinin durumu haber vermesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, çalışma başlattı.



Hırsızın rahatlığı şaşırttı


Öte yandan, meydana gelen motosiklet hırsızlığının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızın ilk olarak etrafta keşif yaptığı görüldü. Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, motosikletle beraber yürüyerek uzaklaştı. Hırsızın rahat tavırlar sergilemesi de şaşırttı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
6
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    6°C
  • Çarşamba
    Sisli
    11°C
  • Perşembe
    Sisli
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç