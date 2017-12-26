Motosiklet hırsızının rahatlığı güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Talas ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde bulunan motosiklet, gece saatlerinde çalındı. İş yeri sahiplerinin durumu haber vermesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Hırsızın rahatlığı şaşırttı

Öte yandan, meydana gelen motosiklet hırsızlığının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızın ilk olarak etrafta keşif yaptığı görüldü. Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, motosikletle beraber yürüyerek uzaklaştı. Hırsızın rahat tavırlar sergilemesi de şaşırttı.