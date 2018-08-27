Motosiklet Meraklıları ‘Erciyes Moto Fest’te Toplanıyor

Motosikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 2 bin 200 metre rakımdaki Tekir Yaylası’nda festival için kurulan Çadır Kamp alanında konaklayarak 4 günlük ‘Erciyes Moto Fest’ ile kutlayacak.

Sadece kar ve kış sporlarıyla değil yaz boyunca da birbirinden renkli pek çok etkinlikle adını duyuran Erciyes’in 30 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasındaki misafirleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen motor tutkunları olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından düzenlenecek olan etkinlik bin motosikletçi ve 2 bin 500 katılımcıyı ağırlayacak. Erciyes Tekir Yaylası’nda festival için kurulan çadır kamp alanında gerçekleşecek olan etkinlik nefes kesen akrobasi gösterilerine, moto kross yarışlarına, konserlere, DJ performanslarına ve ateş başı eğlencelerine sahne olacak. 30 Ağustos Zafer Bayram’ında başlayacak ve 4 gün boyunca devam edecek Erciyes Moto Fest’e katılanlar Talas, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini de iki tekerle keşfetme imkânı bulacak.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat, Cuma ve Cumartesi günleri Erciyes’te 17:00 - 18:00 saatleri arasında motosikletiyle unutulmaz bir gösteri sergileyecek. Festivalin üçüncü günü de yüzlerce motosikletlinin katılımı ile şehir korteji gerçekleştirilecek. Erciyes’te başlayacak olan tur şehir merkezinden Talas’a uzanıp tekrar Erciyes’te son bulacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara bir birinden güzel hediyeler dağıtılacak.